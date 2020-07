Aanbesteding onthult vliegtuigtype nieuwe ‘Luchtmacht Één’

De ‘Luchtmacht Één’ van de Koninklijke Luchtmacht stond al langer op de nominatie om vervangen te worden. Inmiddels is bekend welk vliegtuigtype de beoogde vervanger wordt van de huidige Gulfstream IV.

Tweedehands

Uit een gepubliceerde aanbesteding blijkt, dat er wordt gezocht naar een gebruikte Gulfstream 650. Het toestel mag niet ouder zijn dan acht jaar en maximaal 2500 vlieguren op de klok hebben. Met een beoogd vliegbereik van 12000 kilometer, kan de Gulfstream 650 aanzienlijk verder komen dan de huidige Gulfstream IV. Ook heeft de G650 twee stoelen meer (veertien in plaats van twaalf).

Militair

Naast de Boeing 737BBJ PH-GOV, het regeringstoestel dat vorig jaar in gebruik werd genomen, beschikt Nederland over nóg regeringsvliegtuig. Deze Gulfstream IV is militair geregistreerd (registratie V-11) en valt onder de luchtmacht. In 1995 kocht Nederland dit toestel tweedehands. Met een bereik van 7400 kilometer, kon deze Gulfstream verder vliegen dan het regeringsvliegtuig destijds, de Fokker F28 PH-KBX.

Verouderd

De laatste jaren kampte de V-11 met een slechte reputatie wat betreft inzetbaarheid. Defensie schreef zelf vorig jaar in een persbericht: “Dit in 1987 gebouwde militaire passagiersvliegtuig is technisch verouderd en aan het einde van zijn levensduur. Het vliegtuig vertoonde de laatste jaren steeds meer mankementen. Daarnaast was het bereik te klein evenals het aantal passagiers dat kan meevliegen. Daarom is besloten de Gulfstream vervroegd te vervangen.”

Zelfbescherming

Omdat het toestel een militaire bemanning heeft, kan de Gulfstream ook naar risicogebieden vliegen. Het nieuwe toestel wordt daarom uitgerust met een ‘zelfbeschermingssysteem tegen luchtdoelraketten’. Dit kunnen hittefakkels zijn (‘flares’) maar ook elektronische apparatuur. Het nieuwe toestel is begroot op 25 tot maximaal 100 miljoen euro. Het is de bedoeling dat het contract nog dit jaar kan worden ondertekend. Na de benodigde aanpassingen, kan het dan in 2021 in dienst worden genomen.