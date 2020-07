EU keurt 250 miljoen euro staatssteun airBaltic goed

De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor 250 miljoen euro aan staatssteun voor airBaltic. Hiermee moet de maatschappij de coronacrisis kunnen doorstaan.

Aandelen

De Letse overheid is momenteel voor tachtig procent eigenaar van airBaltic. In juli wordt dit aandeel verhoogd naar 96 procent. In maart werd al bekend dat er 250 medewerkers van airBaltic moeten worden ontslagen. Tussen 11 maart en 31 mei werden er namelijk zo’n 580 vluchten geannuleerd. “We hebben de eerste twee maanden van dit jaar een positieve start gehad, maar nu staan we voor buitengewonde omstandigheden”, zei CEO Martin Gauss toen.

Sleutelrol

“AirBaltic speelt een sleutelrol in de Letse economie. Het draagt bij aan buitenlandse handel en zorgt voor binnenlandse en internationale connectiviteit”, zegt Margrethe Verstager, executive vice-president bij de Europese Commissie. “De crisis is hard ingeslagen bij de maatschappij en ook bij veel andere airlines. Het herkapitalisatieplan van 250 miljoen euro helpt airBaltic om de crisis te doorstaan.”