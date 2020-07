Finnair haalt miljoenen op met uitgifte nieuwe aandelen

Finnair heeft ruim 500 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van meer dan 1,4 miljard aandelen. Hiermee moet de kaspositie worden versterkt om gezond de coronacrisis door te komen.

Opbrengst

De prijs per aandeel was 40 cent, wat uiteindelijk neerkomt op een opbrengst van 512 miljoen euro. Met de transactiekosten eraf is de nettowinst waarschijnlijk 501 miljoen euro. Later deze week worden de precieze aantallen bekendgemaakt.

Groei

“Hartelijk dank aan alle oude en nieuwe aandeelhouders van Finnair die hebben deelgenomen aan de verkoop”, zegt Topi Manner, CEO van Finnair. “Met deze succesvolle aandelenuitgifte versterken we ons eigen vermogen, wat helpt om ons doel van duurzame, winstgevende groei te bereiken.”

Ontslagen

Aan het eind van dit jaar wil Finnair weer 70 procent van het netwerk uitvoeren. Vanaf juli is 30 procent van het netwerk hersteld. Hiermee is er nog niet genoeg werk voor het personeel en daarom startte de maatschappij onlangs gesprekken met medewerkers over aanvullende (tijdelijke) ontslagen.