KLM haalt CO2-reductie 2030 makkelijk – analyse

Een onderdeel van het steunpakket van het kabinet is dat KLM zich (wederom) committeert aan een CO2-reductie. Up maakte een analyse en komt tot de conclusie dat het niet zo moeilijk voor KLM wordt om de doelen te halen. KLM moet in 2030 de helft minder CO2 uitstoten per passagier, vergeleken met 2005. Dat is een forse vermindering. De jaartallen komen goed uit, waardoor het halen van die doelen door reguliere vlootvernieuwing niet zo moeilijk zal zijn.

2005

Bijna de gehele vermindering van de CO2 zal door vernieuwing van de vloot komen. Aangezien 2005 het ijkpunt is, kijken we naar de vloot passagierstoestellen in dat jaar. Volgens het jaarverslag van KLM bestond die toen uit:

Toesteltype Aantal Leeftijd 747-400 Pax 5 14,3 747-400 Combi 17 11,1 777-200ER 10 1,0 767-300ER 12 8,4 737-900 5 3,0 737-800 13 5,0 737-400 13 14,2 737-300 14 15,4 MD-11 10 10,1 Fokker 100 16 15,8 Fokker 70 21 9,1 Fokker 50 16 13,6

Wat meteen opvalt is dat de 2005-vloot nog voor een groot deel uit oude toesteltypes bestaat. Er waren meer classic 737’s dan Next Generation bijvoorbeeld. De maatschappij stond in 2005 aan de vooravond van deel twee van een vlootvernieuwingsprogramma. Dat betekent dat we in 2030 voor een groot deel twee vernieuwingen verder zijn.

Voor de long-haul waren er meer toestellen mer drie of vier motoren dan met twee. Veel uitstoot dus. De twins die er zijn, 777 en 767, zijn ook niet de zuinigste. Het is makkelijk stappen maken.

Opvolgers

De 787-10 is de opvolger van de 747. Volgens KLM stoot de Dreamliner 30 procent minder CO2 uit per passagier. Vergeleken met de 767 is het verschil 25 procent. En als je de 747 combi met de 787 vergelijkt, is het verschil per stoel zelfs 45 procent. Dat komt door het verschil in aantal stoelen aan boord.

Op koers naar 50 procent

KLM zit op koers de 50 procent te halen in 2030. In 2019 werd 31 procent minder uitgestoten per passagier dan in 2005. Nog 19 procent te gaan dus. Wat zit er nog aan te komen? Een voorspelling waarin we 2019 vergelijken met de waarschijnlijke vlootsamenstelling in 2030.

2019

Type Aantal Leeftijd 787-10 4 0,2 787-9 13 3,0 747-400 Pax 4 25,6 747-400 Combi 4 21,3 777-300ER 14 6,9 777-200ER 15 14,9 A330-300 5 7,1 A330-200 8 12,3 737-900 5 17,9 737-800 31 13,0 737-700 16 9,0 Embraer 190 32 8,1 Embraer 175 17 2,5

Uiteraard staan de 747’s niet meer op de vlootlijst van 2030. De huidige triple-200’s zijn in 2030 gemiddeld meer dan 25 jaar oud. Het type is van de eerste generatie van de Boeing 777. Ze stoten relatief veel CO2 uit. Het ligt zeer voor de hand dat we ze niet terugzien in 2030. De -300’s zijn nog jong, van de tweede generatie en relatief zuinig. We zullen ze naar verwachting wel terugzien in de 2030-lijst.

Ook de A330’s zullen uit de vloot verdwijnen. KLM-topman Pieter Elbers zei vorige jaar dat de laatste in 2025 de vloot heeft verlaten. Zeker de A330-200’s stoten relatief veel uit. KLM wil naar een all-boeing long-haulvloot toewerken. We verwachten dat er meer 787’s en/of 777X-toestellen terugkomen voor de 777-200’s en A330’s.

Meeste winst

Van alle CO2 uitstoot bij Air France-KLM wordt driekwart veroorzaakt door het lange afstandvliegen. Daar is dus ook de meeste winst te behalen. Toch kijken we ook nog even naar de medium en korte afstanden.

Kortere afstanden

De 737-900’s zullen, gezien de leeftijd, verdwenen zijn in 2030. Een (flink?) deel van de -800’s waarschijnlijk ook. Logischerwijs komen er 737MAX-toestellen voor terug. Een besparing van 11 tot 12 procent.

Gezien de leeftijd kunnen de 700’s nog wel even mee. Toch denken we dat ze verdwenen zijn in 2030. KLM Cityhopper heeft grotere Embraers besteld. Daar passen 132 passagiers in, slechts twaalf minder dan de 737-700. Ze vliegen een stuk zuiniger.

Een deel van de huidige Embraer 190’s worden vervangen door de E2. Het levert een besparing op van 10 procent in brandstof voor het hele toestel. Aangezien er meer stoelen in passen, zal het per passagier nog meer schelen.

Sardientjes

Meer mensen in een toestel proppen is een manier om de CO2-uitstoot per passagier te verlagen; het sardientjes-effect. KLM heeft dat bijvoorbeeld met de 777-200’s gedaan, toen ze van negen naar tien stoelen op een rij gingen. Toch passen er nu ten opzichte van 2005 minder passagiers in. Zeven passagiers minder om precies te zijn; 327 toen tegenover 320 nu. Waarschijnlijk komt het doordat de ‘tandartsstoelen’ in de businessclass vervangen zijn door lie-flat stoelen die een groter grondoppervlak in nodig hebben. Overigens passen in de 737’s nu wel meer passagiers dan toen.

Vervangen

Van 2005 naar 2019 is er dus volgens KLM al 31 procent CO2 per passagier minder uitgestoten. Er is dus nog 19 procent te gaan. Van de 67 long-haultoestellen die eind 2019 in de vloot waren, zijn er zeventien (een kwart) echt zuinig. Aan de behoorlijk tot heel onzuinige kant behoort 46 procent (31 toestellen) van de vloot. Al die toestellen (of bijna allemaal) zullen in 2030 vervangen zijn. De potentiële winst is dus flink. Zeker als je bedenkt dat 75 procent van alle uitstoot door de long haulvloot veroorzaakt wordt. Ook in de korte afstandsvloot zullen we veel wijzigingen zien.

Makkelijk

KLM blijft ongetwijfeld de normale termijnen van vlootvernieuwing hanteren. Dit komt goed uit met de ijkjaren 2005 en 2030. De belofte om 50 procent minder uit te stoten wordt door het natuurlijk verloop van de vloot makkelijk gehaald.