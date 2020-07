Qantas organiseert 747-vaarwel vluchten

Qantas organiseert drie speciale vaarwel vluchten om de Queen of the Skies een passend afscheid te geven. De laatste 747 wordt namelijk binnenkort met pensioen gestuurd.

Vluchten

De vluchten vertrekken vanaf Sydney, Canberra en Brisbane en duren één uur. Hiermee speelt de maatschappij in op de vraag van zowel klanten als medewerkers. Qantas 747 fleet captain Owen Weaver zegt dat de 747 een speciaal plekje heeft in de harten van veel Australiërs. “De 747 is een geweldig vliegtuig geweest en het is passend om het einde te vieren van vijf decennia historische momenten voor de nationale maatschappij en luchtvaart in Australië”, zegt Weaver.

Eerst

De eerste 747 kwam in 1971 bij de vloot. “Deze drie vluchten bieden de laatste kans om met de Qantas 747 te vliegen voordat deze vertrekt. Sommige van onze frequent flyers en luchtvaartenthousiasten zijn net zo dol op het vliegtuig als wij en hebben de afgelopen jaren duizenden uren aan boord van het toestel doorgebracht”, aldus Weaver.

Tickets

De tickets gaan op woensdag 8 juli om 12 uur ‘s middags (Australische tijd) in de verkoop. De vlucht vanaf Sydney vertrekt op maandag 13 juli, vanaf Brisbane op woensdag 15 juli en vanaf Canberra op vrijdag 17 juli. Een economy ticket kost 400 Australische dollar (ongeveer 246,61 euro) en een business class ticket 747 Australische dollar (zo’n 460,55 euro).

QF7474

De laatste 747-400 van Qantas vertrekt op 22 juli om 14 uur ‘s middags uit de vloot onder vluchtnummer QF7474. Voorafgaand het definitieve vertrek organiseert de maatschappij een afscheidsevenement bij de hangar voor werknemers.