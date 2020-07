Vliegtuig drugssmokkelaars landt op Mexicaanse snelweg en gaat in vlammen op

Een vliegtuig dat mogelijk voor miljoenen euro’s drugs aan boord had, landde op een Mexicaanse snelweg en ging daarna in vlammen op. Mogelijk stak de bemanning het vliegtuig in brand.

Zuid-Amerika

Dat melden verschillende (lokale) media. Volgens de autoriteiten kwam het toestel uit Zuid-Amerika en werd het gevolgd door twee vliegtuigen van de luchtmacht vanaf het moment dat het door het Mexicaanse luchtruim vloog. Militairen ontdekten later dat er ongeveer 390 kilo – vermoedelijk – cocaïne aan boord was, ter waarde van omgerekend meer dan 4 miljoen euro.

Onduidelijk

Volgens Aviation Safety Network gaat het om een BAe-125. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Verschillende media melden dat de smokkelaars het vliegtuig zelf in de brand hebben gestoken en andere (lokale) media melden dat er een militaire helikopter in het gebied vloog en mogelijk heeft geschoten op het vliegtuig.

Se desploma aeronave en zona Maya de Quintana Roo. Los primeros reportes señalan que al parecer fue perseguido y obligado a bajar entre fuego cruzado. pic.twitter.com/kEezAXSoN1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 5, 2020

Video 3/3: Momento en que la Narcoavioneta atacada por Soldados en Quintana Roo comienza a incendiarse https://t.co/K6R4wGcU8u pic.twitter.com/mYkyrJ1tkl — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) July 5, 2020