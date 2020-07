Vliegtuigen SA Express onder de hamer

Vliegtuigen en andere onderdelen van SA Express worden middels een online veiling verkocht. Het gaat onder andere om de Bombardier CRJ200-toestellen waarmee de maatschappij vloog.

Veiling

SA Express werd eind april in voorlopige liquidatie geplaatst, maar de definitieve beslissing over liquidatie wordt begin september genomen. Online veilinghuis Go-Dove zoekt momenteel al geïnteresseerden voor onderdelen van de maatschappij.

Onderdelen

De maatschappij kan in zijn geheel worden gekocht, maar de onderdelen kunnen ook apart worden gekocht. Bijvoorbeeld alle Bombardier CRJ200’s of motor reserveonderdelen. Ook de licenties worden aangeboden en de IT infrastructuur.

Aanschaf

Vanwege de coronasituatie is het moeilijker om de aangeboden objecten te bekijken. Wel is de koper zelf verantwoordelijk voor de voorafgaande selectie. Ook bij de ontvangst van de gekochte onderdelen kan vertraging ontstaan.