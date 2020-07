Aantal vluchten op Schiphol vervijfvoudigd in juli

Het aantal vluchten op Schiphol is in juli vervijfvoudigd ten opzichte van het hoogtepunt van de coronacrisis (125 vluchten per dag). In juli neemt het aantal vluchten per dag toe tot 500 à 650 met 40.000 tot 60.000 reizigers.

Omwonenden

In dezelfde periode vorig jaar waren er dagelijks ruim 210.000 reizigers en ongeveer 1450 vluchten. “Ondanks dat het aantal vluchten deze zomer veel minder is, zullen omwonenden merken dat er weer meer vliegverkeer is”, zegt Schiphol. De luchthaven besteedt in de komende edities van de ‘burennieuwsbrief’ extra aandacht van het toenemende vliegverkeer.

Geluid

In maart lanceerden LVNL en Schiphol een aantal maatregelen om geluidshinder te beperken. Daarvoor is een nieuwe website gelanceerd: www.minderhinderschiphol.nl. De maatregelen zijn verdeeld over vier thema’s: baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures en vliegen in de nacht. Een van de maatregelen houdt bijvoorbeeld in dat de aanvliegroutes richting de Polderbaan ‘s nachts hoger zullen zijn.