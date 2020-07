ATR 42-600 stap dichter bij Chinese typecertificatie

Vliegtuigbouwer ATR is een stapje dichter bij de typecertificatie in China voor de ATR 42-500 met modificatie 5948, ofwel de ATR 42-600. De certificatievlucht vond begin juli plaats vanaf de luchthaven van Francazal in Toulouse.

Regionaal

De vlucht duurde drie uur en werd in samenwerking met CAAC en EASA uitgevoerd. De certificering wordt in de herfst verwacht. ATR wil hiermee vliegtuigen leveren aan klanten in China. Chinese maatschappijen willen volgens ATR de connectiviteit uitbreiden met regionale vliegtuigen met 100 zitplaatsen, die momenteel slechts 2,5 procent van de totale Chinese vloot vertegenwoordigen, vergeleken met een wereldwijd gemiddelde van 25 procent.

Behoefte

“In 2019 had China 238 luchthavens, hoewel 83 procent van het Chinese verkeer zich concentreert op slechts 39 luchthavens met elk meer dan 10 miljoen passagiers per jaar. Terwijl 164 regionale luchthavens, goed voor 7 procent van het totale passagiersverkeer, baat zouden hebben bij snelle en betrouwbare verbindingen”, zegt de vliegtuigbouwer in een verklaring. “Gezien de afstanden is er behoefte aan een veelzijdig vliegtuig om deze routes te exploiteren. Een ATR 42-600 in een General Aviation-configuratie met 30 zitplaatsen zou een ideale oplossing zijn om deze essentiële connectiviteit te bieden en de lokale economie te vergroten.”