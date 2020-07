Corona drukt AirAsia in het rood

AirAsia heeft een verlies van 223 miljoen dollar genoteerd in het eerste kwartaal. Het jaar begon sterk volgens de maatschappij, maar de coronacrisis bracht daar verandering in.

Capaciteit

De capaciteit daalde met 19 procent in het eerste kwartaal van dit jaar en het aantal passagiers nam af met 22 procent. De load factor was 77 procent. Het grootste marktaandeel was bij AirAsia Philippines, gevolgd door Indonesia en India.

Opstart

“Voor al onze operationele markten hebben we de activiteiten in fasen opnieuw opgestart en concentreren we ons voorlopig op het binnenland, voordat we ons openstellen voor ASEAN en vervolgens voor de rest van Azië wanneer de grensbeperkingen worden opgeheven”, zegt Bo Lingam, president van AirAsia Group.

Uitdaging

De maatschappij wil de vluchtfrequenties verhogen tot ongeveer vijftig procent ten opzichte van de periode voor corona. CEO Tony Fernandes noemt de coronasituatie de moeilijkste uitdaging waarmee de maatschappij wordt geconfronteerd sinds de start in 2001. De vaste lasten zijn inmiddels met de helft naar beneden gebracht en er zijn leningen aangevraagd bij banken om de liquiditeit te versterken.