El Al gered door Israëlische overheid

El Al heeft een overeenkomst bereikt met de Israëlische overheid over het steunpakket. De maatschappij krijgt leningen van in totaal 250 miljoen waarbij de staat garant staat en er moet 150 miljoen euro worden opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Aandelen

De aandelen die dan niet worden verkocht, worden door de overheid opgekocht. Hiermee kan de voormalige staatsmaatschappij dus weer opnieuw een overheidsbedrijf worden, hetzij tijdelijk. Zodra de vraag weer is toegenomen wordt El Al opnieuw geprivatiseerd in dit scenario.

Steun

El Al is al weken op zoek naar steun. Eigenlijk was het bedrijf in gesprek om 400 miljoen dollar te kunnen lenen, maar het ministerie van Financiën kwam met het alternatieve voorstel. Begin juli werd bekend dat alle vluchten in ieder geval tot eind juli worden opgeschort. De maatschappij rapporteerde een verlies van 140 miljoen dollar in het eerste kwartaal.