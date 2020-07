EU keurt steun Austrian Airlines goed

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de 150 miljoen euro steun aan Austrian Airlines van de Oostenrijkse overheid. Verder krijgt de maatschappij 150 miljoen euro van moederbedrijf Lufthansa en 300 miljoen euro aan leningen, welke in 2026 moeten worden terugbetaald.

Steun

Hiermee is bijna alles rond voor de steun, er moet alleen nog goedkeuring komen vanuit het fonds voor economische stabilisatie van de Duitse regering. “De 150 miljoen euro aan staatssteun stelt Oostenrijk in staat om de schade die Austrian Airlines heeft geleden door corona, gedeeltelijk te vergoeden”, aldus Margrethe Verstager, executive vice president bij de EC, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid.

Voorwaarden

Eén van de voorwaarden voor de steun is dat korteafstandsvluchten moeten worden vervangen door de trein. De CO2-uitstoot binnen Oostenrijk moet tegen 2030 gehalveerd worden en de CO2-uitstoot in het algemeen moet met 30 procent worden verlaagd tegen die tijd. Beide in vergelijking met 2005.

Vluchten

De maatschappij is momenteel bezig met het opvoeren van haar vluchtactiviteiten na een onderbreking van drie maanden. Op 15 juni werden de short- en medium-haul vluchten hervat en op 1 juli de long-haul vluchten. “We hebben de meest uitdagende maanden in de geschiedenis van onze Austrian Airlines achter ons. Het groene licht van de EU-Commissie stelt ons nu in staat om optimistisch vooruit te kijken naar de toekomst en ook om met volle kracht opnieuw op te stijgen om de Oostenrijkse economie een boost te geven. Daar zijn we heel dankbaar voor”, zegt Alexis von Hoensbroech, CEO van Austrian Airlines.