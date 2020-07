Finnair ziet dubbel zoveel passagiers in juni

De effecten van het coronavirus zijn nog sterk terug te zien in de resultaten van Finnair, maar ten opzichte van mei is het aantal passagiers in juni verdubbeld. Dat komt neer op 55.200 passagiers, 107,2 procent meer dan in mei 2020, maar 96 procent minder dan in juni 2019.

Capaciteit

De totale capaciteit gemeten in Available Seat Kilometres (ASK) daalde in juni met 96,9 procent op jaarbasis. De Revenue Passenger Kilometres (RPK) daalde met 98,4 procent. De load factor daalde met 42.4 procentpunt naar 43.8 procentpunt.

Azië

“Alle cijfers over het passagiersverkeer worden nog steeds sterk beïnvloed door de aanzienlijke capaciteitsvermindering in verband met de Covid-19-pandemie, die vooral zichtbaar was in de cijfers voor Azië en de Noord-Atlantische Oceaan, aangezien er geen lijnvluchten naar Azië waren en slechts één verbinding met de Noord-Atlantische Oceaan in juni”, zegt de maatschappij in een verklaring.

Vracht

Het aantal beschikbare ingeplande cargo tonkilometers daalde met 99,4 procent ten opzichte van vorig jaar en de omzet daalde met eenzelfde percentage. Dit komt voornamelijk door de lijnvluchten die normaliter vracht in het buikruim meenemen. Finnair voerde in juni 215 eenmalige vrachtvluchten uit (18,3 procent minder dan in mei 2020) en het totaal aantal vervoerde ton daalde met 7,3 procent ten opzichte van mei.