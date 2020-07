Startup komt met lie-flat stoel voor economy-reizigers

Startup Zephyr Aerospace heeft lie-flat stoelen ontwikkeld voor de economy class. Oprichters Jeff O’Neill en Paul Wyde willen hiermee een einde maken aan de oncomfortabele economy class stoelen.

Gezondheid

“De meeste vliegstoelen zijn sinds 1970 niet veranderd”, schrijft Zehpyr Aerospace bij de crowdfunding-campagne, die inmiddels al bijna 123 duizend dollar heeft opgebracht, ofwel 122 procent van het vooraf ingestelde doel. “99 procent van alle economy class stoelen staan standaard rechtop en zijn onmogelijk om in te slapen. Ze dwingen je tot onnatuurlijke posities bij lange reistijden en kunnen de gezondheid beschadigen.”

©Zephyr Aerospace

Upgrade

Een upgrade naar business class is juist weer te duur voor veel mensen, meent het bedrijf. Voor reizigers met minder budget is er dan wel de premium economy optie, maar daarbij krijg je slechts wat extra beenruimte en heb je alsnog geen lie-flat functie. De Zephyr stoel speelt hierop in. Bij de stoel wordt een soort extra bankje toegevoegd waardoor er wel kan worden gelegen. De stoelen staan boven op elkaar en bieden voldoende ruimte om afstand te houden van elkaar.

©Zephyr Aerospace

Prijs

Zephyr Aerospace is inmiddels in gesprek met Airbus en Boeing, stoelfabrikanten en met British Airways, Virgin Atlantic, Qantas, Lufthansa, Delta, Air New Zealand en Japan Airlines. De prijs moet zo’n 30 tot 40 duizend dollar per unit worden, wat volgens het bedrijf 60 procent minder is dan de gemiddelde prijs van een business class stoel. Ook moet de Zephyr stoel 80 procent lichter zijn vanwege het gebruik van composiet en minder bewegende onderdelen.

©Zephyr Aerospace