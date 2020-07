Brits cabinepersoneel Ryanair accepteert 10 procent minder salaris

Het Britse cabinepersoneel van Ryanair is akkoord gegaan met een salarisvermindering van tien procent om ontslagen te voorkomen.

Cabine

De best betaalde cabinemedewerkers leveren tien procent in, daarna 7,5 procent en de minst goed betaalde vijf procent. Het salaris wordt in 2023 en 2024 hersteld naar honderd procent. Mocht Ryanair eerder al weer op het niveau van vóór de coronacrisis zitten, dan wordt het salaris eerder hersteld.

Piloten

Onlangs stemde ook de Britse piloten van Ryanair in met een salarisverlaging. Zij leveren twintig procent in. Topman Michael O’Leary dreigde anders 3500 banen te laten verdwijnen als er geen akkoord zou komen over een loonsverlaging.