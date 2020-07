Canada is vliegmaatschappij rijker: OWG

Canada heeft er een nieuwe maatschappij bij: OWG, wat staat voor Off We Go. De maatschappij zal gebruikmaken van Boeing 737-400’s, geconfigureerd met 158 stoelen.

Dochter

OWG is een dochtermaatschappij van Nolinor Aviation en moet vluchten uitvoeren naar het Caribische gebied. Het Nolinor Aviation team heeft sinds 2018 aan de oprichting gewerkt en wil hiermee een sterke positie krijgen op de toeristische markt. Het moederbedrijf heeft zo’n 1 miljoen dollar geïnvesteerd in een denktank ‘om de manier waarop dingen in deze branche worden gedaan opnieuw uit te vinden’. Er is daarbij gekeken naar ‘de beste maatschappijen in de wereld’ om de missie en waarden van OWG te bepalen.

Vakantie

“Het vluchtgedeelte van je reis moet een integraal onderdeel van je vakantie zijn. Traditionele luchtvaartmaatschappijen hebben ervoor gekozen om de kwaliteit van hun diensten jaar na jaar te verminderen zonder rekening te houden met de passagierservaring. Ons doel is om de harten van Quebecers te winnen met een nieuwe luchtvaartmaatschappij wiens missie het is om reizigers weer enthousiast te maken”, aldus Marco Prud’homme, president van OWG.

Bestemmingen

De vloot zal volledig uit 737-400’s bestaan om de prijzen laag te kunnen houden. Maandag ontving OWG toestemming van het ministerie van Transport om de internationale vluchten te starten. Komende maanden starten de vluchten en op korte termijn moeten de precieze bestemmingen bekend worden gemaakt.

©OWG