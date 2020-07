Etihad schaalt netwerk op naar 58 bestemmingen

Etihad schaalt het netwerk op naar 58 bestemmingen vanaf Abu Dhabi, nu de reisrestricties van de Verenigde Arabische Emiraten zijn versoepeld. Momenteel vliegt de maatschappij op 29 bestemmingen en in juli en augustus wordt dat verhoogd naar 58 routes.

Restricties

De afgelopen weken was het alweer toegestaan om over te stappen in de VAE. Vanaf dinsdag was het ook weer mogelijk om Dubai binnen te gaan, maar in de andere landen van de VAE zijn de grenzen nog wel gesloten.

Bestemmingen

De maatschappij vliegt in de zomer weer naar steden als Amsterdam, New York, Londen Heathrow, Barcelona en andere bestemmingen in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Azië en Australië. “We zijn verheugd de geleidelijke uitbreiding van normale lijndiensten naar meer steden in ons wereldwijde netwerk aan te kondigen. De versoepeling van de beperkingen op reizen van en naar de VAE is een belangrijke eerste stap en een geweldige ontwikkeling voor Abu Dhabi. In augustus streven we ernaar om ongeveer 45 procent van onze pre-COVID-capaciteit te exploiteren”, aldus Tony Douglas, CEO van Etihad Aviation Group.