‘IAG trekt mogelijk stekker uit Level France’

Mogelijk trekt IAG de stekker uit Level France, meldt de Spaanse krant El Pais. In juni viel het doek ook al voor Level Europe: de maatschappij vroeg faillissement aan.

Barcelona

Hiermee zou Level alleen nog in Barcelona aanwezig blijven. Volgens de Spaanse krant probeert IAG op alle mogelijke vlakken kost te besparen, waar ook vlootreducties bij Iberia en British Airways onder vallen en een ontslagprogramma. Level France stop waarschijnlijk op 15 juli, zodra het overleg met de vakbonden is afgerond.

OpenSkies

De maatschappij startte in 2008 onder de naam OpenSkies als onderdeel van British Airways. Het vloog tussen de Verenigde Staten en Europa met 757’s en later ook 767’s. Tot 2010 vloog OpenSkies tussen Washington en Amsterdam. Andere routes waren Parijs Orly – New York Newark en Amsterdam – New York. In 2018 werd de AOC overgeheveld naar Level France, welke met twee A330’s vanaf Orly ging vliegen.