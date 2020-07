Nederland stelt inreisverbod Servië en Montenegro opnieuw in

De Nederlandse regering heeft het inreisverbod voor Servië en Montenegro woensdag opnieuw ingesteld. De situatie is daar dusdanig verslechterd dat dit besluit werd genomen door het kabinet.

Besmettingen.

Er is gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet in de buurt of lager zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. “Helaas is de situatie in Servië en Montenegro dusdanig verslechterd dat het kabinet heeft besloten om het inreisverbod weer te handhaven voor Servië en Montenegro om de volksgezondheid in Nederland te beschermen. De afspraken die hierover in EU-verband zijn gemaakt bieden hiervoor voldoende ruimte. Het is aan de lidstaten om invulling te geven aan de uitvoering van het Europese inreisverbod”, aldus minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een Kamerbrief.

1 juli

De twee landen werden vanaf 1 juli gezien als veilig en inwoners mochten weer naar Nederland reizen, als de situatie onder controle bleef. Dat is dus niet het geval. Van een aantal andere landen werden de restricties ook op 1 juli opgeheven, , wat wel gewoon blijft gelden. Daarbij gaat het om: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay.