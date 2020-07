SAS ziet passagiers langzaam terug komen

SAS Scandinavian Airlines ziet het aantal passagiers langzaam terugkomen. Hoewel het totaal aantal passagiers 86 procent lager is dan vorig jaar, is het aantal passagiers met 269 duizend toegenomen na half juni.

Toename

In vergelijking met vorige maand is de capaciteit met 251 miljoen beschikbare zitkilometers (ASK) toegenomen en is het aantal passagiers met 269 duizend toegenomen. Ten opzichte van vorig jaar ziet SAS een capaciteitsvermindering van 91 procent en een daling van 86 procent van het totaal aantal passagiers.

Verwelkomen

“We zijn verheugd om meer passagiers aan boord te verwelkomen terwijl we langzaam beginnen met het herbouwen van ons netwerk en het vergroten van de connectiviteit naar, van en binnen Scandinavië”, zegt Rickard Gustafson, CEO van SAS.