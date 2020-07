Vijf nieuwe parkeerplaatsen voor vliegtuigen op Twente Airport officieel geopend

Wethouder Diepemaat van de gemeente Enschede heeft in de namiddag van 7 juli op Twente Airport vijf nieuwe parkeerplaatsen voor vliegtuigen officieel geopend. Dit gebeurde door het doorknippen van een lintje in het bijzijn van directie en medewerkers van Twente Airport, Technology Base, aannemer Strukton Civiel Noord & Oost en Lufthansa Technik. Met de vijf nieuwe parkeerplaatsen heeft Twente Airport extra mogelijkheden vliegtuigen te parkeren.

Beton

In opdracht van Twente Airport heeft Strukton Civiel drie kleine en twee grote parkeerplaatsen aangelegd. Voor de parkeerplaats is 1.085 m3 beton gebruikt met een dikte van 30 centimeter. Om bij de opstelplaats te komen is een toerit aangelegd van 2.345 ton asfalt op gebroken puin. Het ontwerp en de realisatie van de vijf parkeerplaatsen heeft slechts vijf maanden geduurd. De parkeerplaatsen zijn voldoende uitgehard en klaar voor gebruik. Strukton Civiel heeft voor het project alle benodigde kennis en expertise in eigen huis en heeft ook ervaring met bouwwerkzaamheden op luchthavens. Er loopt een aanbesteding voor nog vier parkeerplaatsen.

Corona

Als gevolg van het wegvallen van de vraag en de vele reisbeperkingen door de coronacrisis houden luchtvaartmaatschappijen een deel van hun vliegtuigen aan de grond. Zowel luchtvaartmaatschappijen als leasemaatschappijen maken gebruik van mogelijkheden op Twente Airport. Zo worden er zes Boeing 747’s van Lufthansa geparkeerd en staan er al twee kleinere toestellen (Airbus A220) van een leasemaatschappij. Met andere maatschappijen lopen nog onderhandelingen.

Lufthansa Boeing 747-400 op de nieuwe parkeerplaats. (c) Remco de Wit

Onderhoud

Naast het parkeren verrichten onderhoudsbedrijven ook lichte onderhoudswerkzaamheden aan de vliegtuigen. Dit is belangrijk, omdat de toestellen anders hun luchtwaardig en daarmee hun waarde verliezen. Hoelang de vliegtuigen blijven, is afhankelijk van de marktontwikkeling; wanneer de luchtvaart weer aantrekt en er weer gevlogen mag worden. Wel is de verwachting dat een groot deel van de vliegtuigen voor langere tijd aan de grond blijft staan.

Cluster

Twente Airport werkt samen met ontwikkelingsmaatschappij Oost NL aan het realiseren van een cluster voor vliegtuigonderhoud. Een onderzoek, dat is uitgevoerd door Airbus Consulting, schetst een gunstig perspectief voor het ontwikkelen van onderhoudsactiviteiten aan vliegtuigen op Twente Airport. Door de coronacrisis is dit in een stroomversnelling gekomen. De onderhoudswerkzaamheden creëren een positieve bijdrage aan de bedrijvigheid op Technology Base, waar Twente Airport deel van uitmaakt, en de economische ontwikkeling in de regio.