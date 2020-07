Airbus levert 36 vliegtuigen in juni

Airbus heeft 36 vliegtuigen afgeleverd in juni 2020, twaalf meer dan in mei en 22 meer dan in april. Het totaal aantal afgeleverd vliegtuigen in het eerste half jaar staat op 196.

Half jaar

In het eerste half jaar kwamen er 298 nieuwe orders, vergeleken met 389 bestellingen in het eerste half jaar van 2019. Elf A220’s, 157 A320-familievliegtuigen, vijf A330’s en 23 A350’s werden afgeleverd in de eerste zes maanden van dit jaar.

Ontslagen

De effecten van de pandemie zijn duidelijk terug te zien in de resultaten van Airbus. Eerder deze maand maakte de bouwer bekend dat er ongeveer 15.000 banen worden geschrapt tot en met de zomer van 2021. Zo hoopt Airbus financieel gezond uit de coronacrisis te komen.