Finland schrapt quarantainemaatregel voor Nederlanders en Belgen

Finland schrapt vanaf 13 juli de quarantainemaatregel voor onder andere Nederlanders en Belgen. Sinds juni zijn de grenzen al geopend voor reizigers uit Denemarken, Estland, IJsland, Letland, Litouwen en Noorwegen.

Bestemmingen

Met het openen van de grenzen hervat de maatschappij zeventig à tachtig extra vluchten. In juli zitten er 30 bestemmingen in het netwerk in Europa, waaronder Amsterdam en Brussel, en er zijn vluchten naar Tokio, Seoul en Hongkong. Tegen de herfst worden er meer routes hervat.

Boekingen

“Veranderingen in reisbeperkingen worden snel weerspiegeld in de boekingen van onze vluchten en we kunnen duidelijk zien dat mensen weer willen reizen”, zegt Ole Orvér, Chief Commercial Officer van Finnair. “We kijken nu al uit naar de volgende ronde nieuwe openingen over twee weken en de mogelijkheden die het ons netwerk en onze klanten zullen bieden.”