KLM heropent Schengen Crown Lounge op Schiphol

KLM heeft de Europese Schengen Crown Lounge op Schiphol weer geopend. De non-Schengen lounge was de afgelopen tijd wel open gehouden. “Het eerdere wat beperkte Food & Beverage-aanbod wordt nu weer voorzichtig uitgebreid naar full service”, aldus de maatschappij.

Lounge

Sinds maart was de Schengen Crown Lounge gesloten vanwege de pandemie en vanaf begin juli is deze weer geopend tussen 6 en 12 uur. Na sluiting om 12 uur zijn klanten welkom in de non-Schengen Crown Lounge. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt er extra veel schoongemaakt en er is extra handgel beschikbaar. Ook zijn er speciale looplijnen neergelegd en er hangen spatschermen.

Maaltijden

Verder is er meer vers voorverpakt aanbod. Tijdelijk zijn er geen buffetten. Maaltijden moeten met een dienblad worden opgehaald bij een pick up point in de lounge. Reizigers kunnen beneden eten en drinken halen en zowel boven in de Blue Bar als beneden kan de maaltijd worden genuttigd. Ook het terras en de douches zijn weer geopend. De rookruimte is sinds april definitief gesloten vanwege nieuwe wetgeving.