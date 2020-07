United Airlines stuurt ontslagwaarschuwing naar 36.000 medewerkers

United Airlines stuurt 36.000 medewerkers een waarschuwing dat zij in oktober ontslagen kunnen worden als gevolg van de coronacrisis. Dat komt neer op 45 procent van het personeel.

Waarschuwing

Niet iedereen die de waarschuwing krijgt, wordt ook daadwerkelijk ontslagen in oktober. Er wordt ook een vrijwillige vertrekregeling aangeboden en medewerkers krijgen de mogelijkheid om met tijdelijk ontslag te gaan. Afhankelijk van hoeveel medewerkers hierop ingaan, wordt bepaald hoeveel gedwongen ontslagen er zullen zijn.

Ontslag

Vanaf 1 oktober vervalt de regel vanuit de overheid dat er geen ontslagen mogen vallen vanwege de pandemie. De maatschappij verliest momenteel zo’n 40 miljoen dollar per dag. De meeste ontslagen zouden bij het cabinepersoneel vallen. United is nog in gesprek met de vakbonden over de kwestie.

Cabinecrewbases

Vorige maand werd ook al bekend dat de maatschappij drie van de vier internationale cabinecrewbases sluit vanaf 1 oktober, wat zo’n 840 cabinemedewerkers treft. Dit geldt voor de bases op Frankfurt, Hongkong en Tokio. De basis op Londen blijft nog wel actief.