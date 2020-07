Boom presenteert nieuw supersonisch vliegtuig in oktober

Boom supersonic heeft aangekondigd haar eerste vliegtuig, de XB-1, op 7 oktober te presenteren. De XB-1 is de kleinere, eenpersoons versie van de Overture, het vliegtuig dat gebruikt moet worden om passagiers te vervoeren.

Testfase

Na de rollout op 7 oktober zal de XB-1 beginnen met grond tests. In 2021 moet het toestel voor het eerst het luchtruim kiezen. Als de XB-1 een succes blijkt zal de drie keer grotere Overture worden ontwikkeld.

Concorde

De Overture kan minder passagiers vervoeren dan de Concorde, het toestel beschikt over slechts 55 luxe stoelen. Het vliegtuig zou afstanden van 8.300 kilometer moeten kunnen overbruggen, wat 1.000 kilometer meer is dan de Concorde. De Overture zou een kruissnelheid van Mach 2.2 moeten kunnen realiseren, wat gelijk is aan de kruissnelheid van de Concorde.

Betaalbaar

Doordat Overture een stuk moderner en zuiniger is dan de Concorde, zullen de tickets een stuk goedkoper kunnen worden. Volgens Boom zou een supersonisch ticket met de Overture net zo veel kosten als een regulier business class ticket.

Japan Airlines

Er is al interesse in de Overture, zo zijn Japan Airlines en de Virgin groep betrokken bij het project. Japan Airlines, dat al drie jaar samenwerkt met Boom, wil de eerste maatschappij zijn die het toestel in dienst neemt.