DC-3 attractie Madurodam geopend | Foto’s

De nieuwste attractie van Madurodam, de Flying Dutchman, is geopend. De attractie is een eerbetoon aan de KLM en haar oprichter Albert Plesman, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de oprichting van Madurodam.

Vertraging

In eerste instantie zou de nieuwe attractie in juni al open gaan, maar dit werd vertraagd. Vrijdagochtend werd de attractie alsnog geopend door de burgemeester en wethouders van Madurodam.

DC-3

De attractie is gedoopt als ‘The Flying Dutchman’, zoals het toestel vroeger ook al heette. Er is een investering van 3,5 miljoen gemoeid met de attractie. In oktober 2018 werd het toestel, dat inmiddels is voorzien van ‘een breed scala aan showtechnieken’ vanuit Florida naar Den Haag gevlogen.

© Madurodam

© Madurodam

© Madurodam

© Madurodam

© Madurodam

© Madurodam

© Madurodam

© Madurodam

© Madurodam