Biggles! | Column Goof

Hij is meegekomen met de man die de vloerverwarming in de hangar moet servicen. Dat is niet heel ingewikkeld, dus zijn diensten zijn overbodig. We gaan daarom samen voor mijn hangar zitten en doen aan plane talk.

Al na twee minuten blijken we vliegtuigtechnisch geheel op één lijn te zitten. En hij kent ook z’n klassiekers goed: Dan Cooper en Buck Danny. En Biggles natuurlijk. Biggles is de top!

Over de toestellen die al deze piloten vliegen zijn we het snel eens: de F4U4-Corsair is met gemak het mooiste dat mensenhanden ooit in elkaar gefabriekt hebben. En de P-38 is nummer twee.

Verkeersvliegtuigen, daar hebben we geen van beiden iets mee. Je gaat toch niet langs een snelweg staan om touringcars te bespreken, als er ook Corvettes en Camaro’s passeren? Goed, de Boeing-707 had nog wel wat, evenals de Tupolev Tu-154. Maar voor de rest? Brandhout.

We keuvelen door. Over vliegtuigen, vliegtuigboeken, vliegtuigfilms. Planes I en II.

“Hoe oud ben je eigenlijk?”, vraag ik, en te snel schat ik: “Zes?”

“Negen!” zegt hij aangebrand. Alle vriendschap die in een half uur is opgebouwd is weer verloren gegaan. Gelukkig blijkt hij zoals alle vliegtuigliefhebbers grootmoedig. Hij wil best nog wat gaan drinken in het restaurant. Een Fanta, het liefst.

‘Dankuwel mevrouw’ zegt hij als het flesje voor hem wordt neergezet. Dat hoor je weinig meer. Nog welopgevoed ook. Soms begint je vertrouwen in de komende generaties, zwaar aangetast door een ongelooflijke hoeveelheid kapotverwende klieren, weer te groeien.

We gaan uit mekaar als oude strijdmakkers.

Dat van die zes jaar is hij geloof ik alweer vergeten.

Goof Bakker

[email protected]

Additional facts

Proeflezer Greg meldt: “I agree about Camaros and Corvettes and the 707. Although I think the Learjet 24, Gulfstream jets and maybe the 757 get honorable mention. :-)”

Proeflezer Ron meldt: “Over het mooiste vliegtuig vertoon je een zwalkende koers…. ik hoor nooit meer wat over de P-39 Airacobra waar je vroeger zo vol over was. Of is ‘P-38’ misschien een tikfout? Het mooiste vliegtuig is gewoon het vliegtuig dat het beste in je verhaal past, denk ik. Bij onzekerheid over de leeftijd: kinderen en pubers: opzettelijk te hoog inschatten. Bij vrouwen: ALTIJD te laag inschatten.”

Proeflezer Stephen: “Die Biggles wordt ook geen dag ouder!”

Proeflezer Jaap: “Ik heb laatst nog eens geprobeerd om een Biggles te lezen: niet door heen te komen!”