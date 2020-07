Elektrische BlackFly opent nieuw soort personenvervoer

In de wereld van de toekomstige Urban Air Mobility kunnen we ruwweg drie soorten elektrische vliegtuigen onderscheiden: vrachtvliegtuigen, toestellen voor hulpdiensten en PAV’s. PAV staat voor Personal Air Verhicle, een klein en licht vliegtuig dat geschikt is om maximaal vier personen over een bepaalde afstand te vervoeren. Andere namen voor dergelijke toestellen zijn PIVITOL (Personal Vertical TakeOff vehicle), Air-car en PAC (Personal AirCraft). De PAV is een logisch vervolg op de onbemande luchtvaarttechnologie. Verschillende fabrikanten hebben inmiddels PAV’s in hun assortiment. Maak in dit artikel kennis met de BlackFly van Opener.

Ultralight

Opener bestaat sinds 2014 en is gevestigd in Palo Alto, gelegen in Silicon Valley aan de Baai van San Francisco. Het bedrijf is van de Canadees Marcus Leng, die al jaren daarvoor in Canada bezig was met een proof-of-concept versie van een elektrisch vtol-vliegtuig. Larry Page, medeoprichter van Google, heeft geïnvesteerd in Opener. De eerste versie van de BackFly maakte zijn eerste vlucht in 2014. Drie jaar later volgde versie 2. Het bedrijf claimt dat het toestel ’s werelds eerste volledig elektrische ultralight vliegtuig was met een vaste vleugel, dat verticaal kan opstijgen en landen. Inmiddels zijn er met de BlackFly 3.200 vluchten uitgevoerd, waarbij in totaal bijna 50.000 kilometer is afgelegd.

(c) Opener

Elektromotoren

Het kleine toestel is ruim 4 meter lang, dat geldt ook voor de spanwijdte. Aandrijving gebeurt door acht elektromotoren. De ultralight heeft geen kantelbare vleugel of motoren. In plaats daarvan verandert de stand van het hele vliegtuig. Wanneer de BlackFly geparkeerd staat, staan ​​beide vleugels en hun motoren schuin omhoog en maken een hoek van ongeveer 45 graden. Om verticaal op te stijgen, helt het vliegtuig 45 graden, zodat de propellers het toestel verticaal omhoog trekken. Voor een efficiënte horizontale vlucht kantelt het hele vliegtuig opnieuw 45 graden.

Energieverbruik

De kruissnelheid van de eenzitter bedraagt 100 kilometer per uur. Zowel op het gebied van energieverbruik als geluid wint de BlackFly het van auto’s en motoren. Zo verbruikt het vliegtuig van Opener 245 Wh/mi tegenover 270 Wh/mi van een elektrische auto en 1233 Wh/mi van een benzineauto. Daar staat wel tegenover dat de ultralight slecht één persoon kan vervoeren. In 25 minuten is het toestel van Opener weer voor 80% opgeladen. De BlackFly is ook stiller dan een auto op de snelweg (72 versus 76 decibel) of een motorfiets (80+ decibel).

(c) Opener

Bediening

De compacte BlackFly kan in een kleine vrachtauto vervoerd worden. Het vliegklaar maken kost slechts 30 minuten. Het toestel weegt leeg 142 kilogram. Piloot en bagage mogen samen maximaal 113 kilogram wegen. Bediening gebeurt met een joystick en fly-by-wire. Het vliegbereik is ruim 40 kilometer (met 25% reserve). Het toestel kan landen op gras, asfalt, sneeuw en ijs. De ultralight heeft een ballistische parachute als noodvoorziening aan boord.

(c) Opener

Verbeteren

Opener is het afgelopen half jaar druk geweest met het verbeteren van de productieprocessen. Verder is het toestel efficiënter geworden en is het ontwerp verfijnd. De BlackFly is nu robuuster en de motoren en het motormanagementsysteem zijn verbeterd. Na het voltooien van de laatste testen komt er een verkooptour in Noord-Amerika. De exacte prijs van het toestel is nog niet bekend, maar is vergelijkbaar met die van een SUV.

(c) Opener