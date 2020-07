Air France hervat na de zomer 85 procent van haar routes

Air France wil in het najaar weer op 85 procent van haar routes vliegen en daarmee 170 bestemmingen bedienen. In oktober wil de maatschappij weer 60 procent van haar reguliere hoeveelheid vluchten uitvoeren.

Inzet

In de herfst wil Air France weer 163 van haar 212 vliegtuigen inzetten. De Airbus A380 zal voorlopig nog aan de grond blijven. De frequentie waarmee Air France naar haar bestemmingen zal vliegen blijft nog wel lager dan gebruikelijk.

Annuleringen

Nu het schema voor de vluchten in het najaar bekend is zal Air France enkele eerder geplande vluchten annuleren. Wie een vlucht heeft geboekt die niet doorgaat zal in eerste instantie worden overgeboekt op een vlucht die wel doorgaat. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan ontvangt de reiziger een voucher of terugbetaling voor de tickets.