Europese luchtvaart laat duidelijk herstel zien

De Europese luchtvaart is snel aan het herstellen, zo blijkt uit cijfers van de IATA, de International Air Transport Association. In Europa is ook de grootste toename in internationale vluchten zichtbaar.

Toename

In de onderstaande grafiek is zichtbaar dat de hoeveelheid Europese vluchten sterk is toegenomen sinds de grenzen weer open zijn. Ondanks de sterke groei worden er meer dan 60 procent minder Europese vluchten uitgevoerd dan in dezelfde periode in 2019.

Internationaal

Nergens ter wereld is de toename in internationale vluchten zo groot als in Europa. Dit valt echter te verklaren door de grote hoeveelheid landen in Europa waardoor er in een normale situatie ook meer internationale vluchten worden uitgevoerd dan elders op de wereld.