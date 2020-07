Nederlandse zweefvliegtuigen verongelukt boven Duitsland

Twee Nederlandse zweefvliegtuigen zijn zaterdag omstreeks 13:40 uur tegen elkaar gebotst boven de Duitse stad Dülmen, ongeveer 50 kilometer voorbij de Nederlandse grens. Bij het ongeluk kwamen beide vliegers om het leven.

Ongeluk

De vliegtuigwrakken zijn een paar honderd meter bij elkaar vandaan neergekomen. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht door de Duitse onderzoeksraad voor veiligheid. Of er ook Nederlandse onderzoekers betrokken zullen worden is nog onbekend.

Clubs

De zweefvliegers zouden afkomstig zijn van de Aero Club Salland en de Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen. De piloten voerden een overlandvlucht uit, waarbij het doel is om al zweefvliegend een grote afstand te overbruggen.

FLARM

Veel zweefvliegtuigen zijn uitgerust met een FLARM systeem, een instrument dat een waarschuwing geeft wanneer een ander vliegtuig te dicht in de buurt komt. Hiervoor is het echter van belang dat beide vliegtuigen met het systeem zijn uitgerust, of dat het geval was is nog onbekend.