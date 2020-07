ACM wil meer onderzoek doen naar overname Corendon door Sunweb

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer onderzoek doen naar de gevolgen van de overname van Corendon door Sunweb. Daarom mag Sunweb Corendon nu nog niet overnemen.

Aanbieders

ACM stelt dat er na de overname nog weinig andere aanbieders van pakketreizen overblijven: TUI, de grote concurrent en enkele kleinere reisorganisaties. “De vermindering van de concurrentie kan mogelijk leiden tot duurdere of minder goede pakketreizen voor vakantiegangers. Ook wordt de combinatie Sunweb/Corendon mogelijk dusdanig groot dat andere aanbieders moeilijker vliegtuigstoelen kunnen boeken voor hun pakketreizen”, zegt de autoriteit.

Proces

Sunweb Group zegt in een reactie te geloven dat Sunweb en Corendon elkaar ‘in een snel bewegende en competitieve markt kunnen versterken’: “De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ons vandaag laten weten dat zij hebben besloten om een diepgaander onderzoek te starten naar de voorgenomen overname. COVID-19 heeft een grote impact op de reissector en heeft als gevolg hiervan te kampen met een ongekende situatie. Dit proces loopt inmiddels meer dan een jaar en we verwachten dat de ACM het onderzoek zo snel mogelijk zal afronden.”

België

In België lopen momenteel soortgelijke gesprekken met de Belgische mededingingsautoriteit over de overname van Corendon in België. “Na een positief gesprek vorige week, verwachten wij nog in augustus formele goedkeuring op de overname van Corendon in België”, aldus Sunweb.