‘Boeing naarstig op zoek naar financiering 737 Max’

Boeing is naarstig op zoek naar financiering voor de 737 Max, in afwachting op de goedkeuring van de autoriteiten voor de ontwerpwijzigingen. De bouwer verwacht dat veel maatschappijen het toestel nog niet willen ontvangen vanwege de coronasituatie.

Leveringen

Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. Boeing wil de leveringen hervatten zodra de regelgevers het toestel veilig hebben verklaard en zodra er overeenstemming is bereikt over de opleidingen. Maar gezien het vertrouwen in het toestel is aangetast door de problemen, is er extra financiering nodig om soepele leveringen te kunnen garanderen en omdat de vraag schaarser is geworden door corona.

Waarde

“Niemand wil nu nieuwe vliegtuigen in ontvangst nemen en dat geldt in het bijzonder voor de Max”, aldus een senior luchtvaartfinancier. De waarde van de 737 Max op de vliegtuigmarkt is sinds het begin van dit jaar met elf procent gedaald en zal de komende maanden waarschijnlijk meer onder druk komen te staan, afhankelijk van het tijdstip van terugkeer, zei Eddy Pieniazek van luchtvaartadviesbedrijf Ishka tegen Reuters.