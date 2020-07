Europese Commissie akkoord met staatssteun KLM

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de 3,4 miljard euro aan staatssteun voor KLM. “KLM speelt een cruciale rol voor de Nederlandse economie in termen van banen en de toegang tot de wereld”, aldus Margrethe Verstager, uitvoerend vicevoorzitter, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid.

Liquiditeit

“Met deze staatsgarantie en lening van de Staat voor in totaal 3,4 miljard euro krijgt KLM de liquiditeit die het bedrijf dringend nodig heeft om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus”, zegt Verstager. “Nederland heeft aan de steunmaatregel een aantal voorwaarden verbonden wat betreft winstallocatie, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid. Zeer goed. De lidstaten kunnen maatregelen zelf zodanig vormgeven dat deze aansluiten bij hun beleidsdoelstellingen en de EU-regels.”

Voorwaarden

De voorwaarden waar Verstager op doelt werden eind vorige maand bekendgemaakt. De voorwaarden moeten leiden tot een kostenreductie van 15 procent, het verminderen van de hoeveelheid nachtvluchten van de maatschappij op Schiphol en verduurzaming van het bedrijf.

Kostenreductie

Een deel van de kostenreductie zal worden bereikt door de salarissen van het personeel te verlagen. Wie meer dan drie keer modaal verdient zal 20 procent inleveren. Wie minder dan drie keer modaal verdient zal een lager percentage inleveren. Voorlopig zal KLM geen dividend uitkeren en zullen er geen bonussen worden gegeven.

Uitstoot

Verder moet het totaal aantal nachtvluchten met 20 procent worden gereduceerd en in 2030 moet de CO2-uitstoot per passagierskilometer gehalveerd zijn ten opzichte van de uitstoot in 2005. 2,4 miljard euro van de steun bestaat uit garanties op leningen die verschillende banken aan de KLM zullen verstrekken en één miljard euro is een directe lening.

Bezwaar

In een gezamenlijke brief maakten vakbonden VNV, De Unie, CNV Vakmensen, VNC, VKP en NVLT vorige week nog bezwaar bij de Europese Commissie tegen de voorwaarden die de Nederlandse regering aan de steun voor KLM stelt. Volgens de bonden zijn de arbeidsvoorwaardelijke condities in strijd met verdragen als de International Labour Organization (ILO).