Heathrow ziet bijna 5 procent passagiers in juni en recordaantal vrachtvluchten

Londen Heathrow verwelkomde 4,8 procent passagiers in juni. Ten opzichte van vorig jaar is dat 95,2 procent minder. Het totale vrachtvolume daalde in juni met meer dan dertig procent, maar op 6 juni werd er een record gevestigd: 140 vrachtbewegingen op één dag.

Quarantaine

Sinds 10 juli is de quarantainemaatregel afgeschaft in het Verenigd Koninkrijk. Reizigers die afkomstig zijn uit een land of gebied dat op deze lijst staat, zoals Nederland, hoeven vanaf sinds die datum niet meer in quarantaine. Wie minder dan twee weken voor aankomst in het Verenigd Koninkrijk in een land of gebied is geweest dat niet op de lijst staat, moet alsnog in quarantaine.

Standaard

Heathrow noemt dit een geweldige eerste stap: “Nu moeten we verder gaan om banen te beschermen en de economie een kickstart geven, door gezonde passagiers vrij te laten reizen tussen het VK en de rest van de wereld. We zijn klaar om een testsysteem op te zetten voor reizigers uit ‘rode’ landen als alternatief voor quarantaine, maar beter is om passagiers gewoon te testen voordat zij het vliegtuig instappen. Dit vereist een Common International Standard voor testen, die de Britse regering een wereldwijde leiding zou kunnen geven bij het opzetten”, aldus John Holland-Kaye, CEO van Heathrow.