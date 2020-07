Icelandair en airBaltic starten codeshare

Icelandair en airBaltic hebben een codeshare overeenkomst gesloten. Klanten van de Letse maatschappij krijgen hiermee toegang tot IJsland en Noord-Amerika en reizigers van Icelandair kunnen op hun beurt weer tickets kopen op airBaltic-vluchten naar bestemmingen in bijvoorbeeld de Baltische staten en Oost-Europa.

AirBaltic

“We zijn verheugd Icelandair toe te voegen als partner aan ons bestaande netwerk van codeshare-luchtvaartmaatschappijen. Ons sterke netwerk van partners stelt ons in staat de connectiviteit van de Baltische staten verder te verbeteren. We kijken uit naar de samenwerking met Icelandair en bieden daardoor onze passagiers betere reismogelijkheden over de hele wereld”, aldus Martin Gauss, CEO van airBaltic.

Nieuwe routes

Tegelijkertijd kondigt airBaltic nieuwe routes aan. In de komende weken zullen de volgende steden aan het netwerk vanaf Riga worden toegevoegd: Billund (Denemarken), Reykjavik (IJsland), Madrid (Spanje), Zürich (Zwitserland), Turku (Finland), Warschau (Polen), Praag (Tsjechië), Stuttgart (Duitsland), Boedapest (Hongarije) en Liepaja (Letland).

IJsland

“Door onze netwerken met elkaar te verbinden, zullen we onze passagiers meer mogelijkheden bieden om naar de Baltische staten en Oost-Europa te reizen en op hun beurt waardevolle klanten van airBaltic te voorzien van verbindingen naar IJsland en verschillende bestemmingen in Noord-Amerika . Daarnaast kunnen reizigers profiteren van een tussenstop in IJsland, waar ze ons thuisland kunnen bezoeken op weg naar hun eindbestemming”, zegt Bogi Nils Bogason, CEO van Icelandair Group.