KLM vanaf augustus naar Cork

KLM vliegt vanaf augustus naar Cork in Ierland. De vluchten zullen worden uitgevoerd met een Embraer 175 met een capaciteit van 88 passagiers: 20 stoelen in business class, acht in economy comfort en 60 in economy class.

Route

Vanaf 3 augustus wordt de route dagelijks uitgevoerd. Vlucht KL1085 vertrekt om 12:05 uur en komt om 12:55 uur in Cork aan. Omgekeerd vertrekt vlucht KL1086 uit Cork om 13:25 uur en deze moet om 16:10 uur aankomen in Amsterdam. De start van deze route stond eigenlijk gepland voor eind maart, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Het is de tweede bestemming in Ierland voor KLM, naast Dublin.

Netwerk

“KLM is bezig om het netwerk langzaam en zorgvuldig weer op te bouwen. Het aantal bestemmingen groeit snel, maar het aantal vluchten is nog lang niet op het oude niveau. KLM kiest er namelijk voor om klanten eerst zoveel mogelijk keuze te bieden qua bestemmingen. Daarna wordt bekeken of het aantal vluchten naar een bestemming kan worden verhoogd of de capaciteit kan worden vergroot door een groter toestel in te zetten”, aldus de maatschappij.