Qatar Airways Cargo vervoert gratis 1 miljoen kilo vracht voor goede doelen

Qatar Airways Cargo vervoert gratis 1 miljoen kilo vracht voor geselecteerde klanten wereldwijd om aan goede doelen te geven. Hierbij gaat het om medische apparatuur, producten voor humanitaire hulp en andere essentiële producten.

1 miljoen

Onder de campagne ‘1 Million Kilos’ vervoert de maatschappij de goederen tussen juli en eind december. “We kwamen op het idee voor de actie door de Covid-19 crisis. De pandemie is een tragedie voor miljoenen mensen en we zochten naar manieren waarop we als luchtvaartmaatschappij mensen in de grootste moeilijkheden konden helpen. Deze oplossing – 1 miljoen kilo gratis lading – is een sterke verbintenis voor QR Cargo. We wilden meer dan alleen woorden, we wilden handelen en een alomvattende aanpak hanteren die is gebaseerd op acties voor de toekomst”, aldus Guillaume Halleux, Chief Officer Cargo bij Qatar Airways.

Hoofdstuk

Volgens de maatschappij is dit het eerste hoofdstuk in een ‘ambitieus duurzaamheidsproject’ met de naam ‘We Qare’. Dit houdt een reeks concrete acties in voor luchtvracht die zijn ontworpen om een positieve impact op de industrie en de wereld te creëren. “De geschiedenis van de luchtvrachtindustrie moet veranderen in lijn met de nieuwe uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Als leidende stem op de vrachtmarkt is QR Cargo een pionier in de toekomstige, duurzame en maatschappelijk verantwoorde luchtvrachtindustrie”, aldus de maatschappij.