Van de Alpen naar de Noordzee: wereldrecord eFlight

Van 30 augustus tot en met 1 september vindt een unieke wereldrecordpoging plaats. Het gaat om de langste afstand ooit, die met een volledig elektrisch vliegtuig wordt afgelegd. De vlucht gaat van de Alpen naar de Noordzee, een afstand van 700 kilometer. De eFlight wordt uitgevoerd met de tweepersoons Pipistrel Velis Electro. Dit toestel is onlangs in Europa gecertificeerd. De organisatie van de recordvlucht is in handen van de vereniging ‘Freunde der Elektromobilität’.

eFlight

Met de eFlight willen de organisatoren bewijzen dat het tijdperk van elektrisch vliegen is begonnen. Men wil laten zien dat elektrisch vliegen vier keer efficiënter is dan fossiele aandrijving. Volgens de website van de vereniging zijn e-vliegtuigen net zo efficiënt als e-auto’s. CO₂-neutraal vliegen is vandaag al mogelijk. Elektrisch vliegen is aanzienlijk stiller en er zijn geen contrails, uitlaatgassen en kerosinestank.

Route

Het elektrische vliegtuig vertrekt op zondagmiddag 30 augustus van de luchthaven Kloten bij Zürich. Via het vliegveld van Donaueschingen-Villingen gaat de tocht naar Flugplatz Bad Dürkheim. Daar wordt overnacht. De volgende ochtend vliegt de Pipistrel naar Flugplatz Bielefeld met tussenstops in Mainz-Finthen, Burbach en Meschede-Schüren. Op dinsdag 1 september vindt het laatste gedeelte van de recordpoging plaats. Er wordt dan via de vliegvelden Donstorf en Westerstede-Felde gevlogen naar het Duitse eiland Norderney ten noordoosten van de Eemshaven. Captain van het vliegtuig is Marco Buholzer.

(c) Freunde der Elektromobilität

Records

Het team mikt tijdens de vlucht van 700 kilometer op zevens records: het laagste energieverbruik per kilometer in kWh, de hoogste gemiddelde snelheid over 700 km, de hoogste vlieghoogte ooit bereikt met een elektrisch vliegtuig, de snelste klimprestaties van 0-1000 m / 1000-2000 m / 2000-3000 m, de snelste gemiddelde snelheid over 100 kilometer, het kleinste aantal stops over een afstand van 700 kilometer en de langste elektrisch gevlogen route in 24/48/56 uur.

Logo van de recordvlucht. (c) Freunde der Elektromobilität