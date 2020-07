Aandeelhouders Cathay Pacific akkoord met reddingsplan

De aandeelhouders van Cathay Pacific zijn akkoord gegaan met het reddingsplan. Daarmee wordt er omgerekend ongeveer 4,3 miljard euro aan financiering binnengehaald.

Aandelen

Volgens de South China Morning Post stemde 99 procent van de aandeelhouders voor het reddingsplan dat begin juni bekend werd gemaakt. De regering van Hongkong steekt omgerekend zo’n 3 miljard euro in de maatschappij in de vorm van leningen en de aankoop van aandelen, aandeelhouders zorgen voor de overige 1,3 miljard euro. De regering krijgt hiermee 6 procent van de aandelen in handen op naam van het bedrijf Aviation 2020.

Moeilijk

Cathay Pacific had het ook al moeilijk vóór corona. De maatschappij had vooral last van de beperkte vraag naar vliegreizen naar Hongkong door de protesten die waren uitgebroken in de stad. Tijdens de coronasituatie kwam het bedrijf nog verder in de problemen. Normaliter vervoert Cathay 100.000 passagiers per dag, maar in april waren er nog slechts 582 passagiers per dag. Om kosten te besparen zijn er onder andere drie personeelsbases in de VS gesloten.