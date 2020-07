KLM krijgt tik op de vingers van Reclame Code Commissie over biobrandstof

KLM heeft een tik op de vingers gekregen van de Reclame Code Commissie (RCC). De maatschappij heeft volgens de RCC op een misleidende wijze reclame gemaakt voor de manier waarop KLM biobrandstof gebruikt.

Blog

In 2016 publiceerde KLM een blogpost met onder andere de vraag of er al vluchten zijn die op honderd procent biobrandstof vliegen. Het antwoord daarop was: “Het is nog niet mogelijk vluchten uit te voeren met honderd procent biobrandstof. Door de strenge kwaliteitsrichtlijnen in de luchtvaart worden biobrandstoffen altijd vermengd met conventionele fossiele kerosine tot een maximum van vijftig procent.”

Indruk

Volgens de RCC kan hierdoor gemakkelijk de indruk ontstaan dat het gebruik van honderd procent biobrandstof alleen onmogelijk is door strenge kwaliteitsrichtlijnen in de luchtvaart, ‘terwijl op dit moment zonder die strenge richtlijnen het in de praktijk niet mogelijk is om op honderd procent biobrandstof te vliegen, gegeven de beschikbare hoeveelheid biobrandstof’.

Vijftig procent

Ook wekt de tekst volgens de Commissie de indruk dat het gebruik van vijftig procent biobrandstof in de praktijk al voorkomt. “Deze indruk wordt versterkt door de inleidende opmerkingen in de blog dat een team vooral hard werkt aan de voorbereiding van de allereerste KLM vlucht op biofuel en dat inmiddels vluchten op biobrandstof vrij gewoon zijn. Ook de foto’s met afbeeldingen van KLM vliegtuigen met daarop vermeld: ‘Powered by biofuel’ bevestigen die indruk”, zegt de RCC.

Werkelijk percentage

In werkelijkheid komt een gebruik van (bijna) vijftig procent biobrandstof nog niet voor. De daadwerkelijk door KLM gebruikte hoeveelheid biobrandstof bedraagt 0,18 procent. Hiermee acht de Commissie de tekst in strijd met artikel 2 MRC. De RCC beveelt KLM niet meer op deze wijze reclame te maken.