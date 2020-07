Loungetoegang grotendeels geschrapt bij Lufthansa en BA

Business passagiers van Lufthansa kunnen voorlopig alleen de eigen lounges in, en nog niet in andere lounges, zoals de Star Alliance lounge op Schiphol. “De Lufthansa Groep bevindt zich in een buitengewone situatie vanwege de coronapandemie”, zegt een woordvoerster van Lufthansa desgevraagd tegen Up in the Sky. Ook bij andere maatschappijen zijn er flinke beperkingen

British Airways

Meer maatschappijen laten hun business classpassagiers en statushouders niet in andere lounges dan die van de maatschappij. Ook British Airways heeft deze regel ingesteld, meldt website Loyalty Lobby. Een woordvoerder van BA zegt tegenover Up dat ze sinds 4 juli weer gefaseerd lounges open stellen. Er is begonnen met de eigen lounges in Terminal 5 van Heathrow. “Gedurende juli en augustus gaan langzaam ook andere lounges in ons netwerk weer open.”

Aspire

Vorige week werd bekend dat sommige Star Alliance maatschappijen (waar Lufthansa onderdeel van is) hun passagiers toestaan op Schiphol gebruik te maken van de Aspire Schengen Lounge. De Lufthansa woordvoerster zegt dat er vanwege de huidige situatie opnieuw wordt gekeken naar het serviceaanbod.

Star lounges

Wanneer business passagiers van Lufthansa weer gebruik kunnen maken van de andere lounges dan die van de Lufthansa groep is nog niet bekend. “Wat onze gecontracteerde lounges betreft, hebben we de diensten die we de afgelopen weken om gezondheidsredenen hebben moeten opschorten, nog niet hervat”, aldus Lufthansa. Op bijna alle luchthavens, behalve de hubs, werken maatschappijen met contractlounges, lounges uitgebaat door een andere partij.

Swiss

Passagiers van Swiss kunnen net als passagiers van moederbedrijf Lufthansa niet van de gecontracteerde lounges gebruik maken. Op de hub in Zurich zijn ook de eigen Swiss lounges dicht, zo meldt de maatschappij op de website. Alleen de Aspire lounge is daar open voor klanten van Swiss. In Wenen is zelfs alles dicht.

Kostenbesparing

Zowel bij Lufthansa Group als bij British Airways lijkt het niet zozeer een ‘gezondheidsreden’ te hebben, maar meer een besparingskwestie. Een aantal van de contractlounges waar Lufthansa en BA passagiers nu niet in kunnen, zijn wel gewoon geopend voor ander publiek.

Priority Pass

“We zullen binnenkort beslissen in welke vorm we deze service weer kunnen aanbieden”, aldus de woordvoerster van Lufthansa. Bij BA kunnen de komende tijd steeds iets meer lounges gebruikt worden. Een priority pass of vergelijkbare pas meenemen is dus aan te raden om gebruik te maken van een lounge.