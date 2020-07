Nieuwe airline Treq zoekt financiering om gat Air Canada op te vullen

De nieuwe Canadese regionale maatschappij Treq is op zoek naar 66 miljoen dollar aan financiering om te kunnen starten. De airline wil in het gat springen dat Air Canada achterliet met de opheffing van dertig binnenlandse routes.

Oprichting

De missie van Treq is de regio’s rondom Quebec bedienen en hun ontwikkeling te steunen door het aanbieden van lage kosten-vliegtickets. Het team achter de maatschappij is al enkele jaren bezig met de oprichting, maar maakte dat pas bekend nadat Air Canada aankondigde de binnenlandse routes op te heffen.

Vloot

Het plan is om uiteindelijk met een vloot van vijf Q400’s te vliegen, waarbij plaats is voor 78 personen. Maar in eerste instantie zal er worden gevlogen met twee kleinere Q300’s. De Q400’s zullen in de herfst en winter van 2020 arriveren.