Reisadvies Porto weer op geel

Het reisadvies van de stad Porto en omgeving staat sinds deze week weer op geel. Dat houdt in dat er weer naar Porto en Noord Portugal kan worden gereisd, maar dat er wel veiligheidsrisico’s zijn.

Maatregelen

Lokale maatregelen in Portugal houden in dat er een afstand van twee meter moet worden gewaarborgd en het gebruik van mondkapjes in afgesloten ruimtes is verplicht. De regio rond Lissabon blijft voorlopig nog wel op oranje staan.

Open

Het toerismebureau Visit Portugal zegt verheugd te zijn met deze ontwikkeling: “In heel Portugal zijn hotels, restaurants, musea, culturele attracties, stranden, supermarkten, gezondheidsdiensten, luchthavens en benzinestations open. Het openbaar vervoer is volledig operationeel.”