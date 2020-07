Ruim 2400 KLM-medewerkers willen gebruik maken van vrijwillige vertrekregeling

Ruim 2400 medewerkers van KLM hebben zich aangemeld voor de vrijwillige vertrekregeling (VVR) van de maatschappij. Met deze regeling wil de maatschappij zoveel mogelijk gedwongen ontslagen voorkomen.

Aanvragen

Dat melden diverse media, waaronder RTL Z en het FD. Later deze maand wordt bekendgemaakt welke aanvragen worden toegekend en pas dan kunnen exacte aantallen genoemd worden. De vrijwillige vertrekregeling stond tussen 1 juni en 12 juli open voor al het personeel van KLM.

Ruimte

“De regeling kan ruimte creëren voor KLM-medewerkers die aanblijven en zo gedwongen ontslagen in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen of beperken. KLM neemt liever afscheid van medewerkers die daar zelf voor kiezen dan van collega’s die daar niet vrijwillig voor kiezen”, zei KLM onlangs in een verklaring.

Werk

De verwachting van KLM is dat de weg naar herstel lang zal zijn en dat er langdurig minder werk beschikbaar is. “Vele maatregelen zijn al genomen om KLM door deze ongekend moeilijke periode te loodsen maar het is duidelijk dat er hiervoor nog meer moet gebeuren. Tegen deze achtergrond verruimt KLM nu de mogelijkheid voor medewerkers om het bedrijf vrijwillig en met een financiële vergoeding te verlaten”, aldus de maatschappij.