Ryanair schrapt 1000 vluchten tussen Ierland en VK vanwege quarantaineregels

Ryanair schrapt in augustus en september tot 1000 vluchten tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk vanwege de quarantainemaatregel die Ierland nog hanteert. Dit gaat volgens de maatschappij ten koste van zo’n 200.000 passagiers.

Reisbeperkingen

“Vorige week, toen het VK en Noord-Ierland de reisbeperkingen voor korteafstandsvluchten van / naar de Europese Unie opheffen, werd Ierland het enige land in Europa met een algemene 14-daagse quarantainebeperking voor alle aankomende passagiers uit EU-landen, waarvan de meeste landen lagere besmettingspercentages hebben dan Ierland”, zegt een woordvoerder van Ryanair.

Quarantaine

Eind mei riep Ryanair het Verenigd Koninkrijk en Ierland al op tot het stoppen van de 14-daagse quarantainemaatregel. Het Verenigd Koninkrijk gaf hier gehoor aan na veel kritiek van de reisindustrie. Ierland heeft de regel niet geschrapt.

Open

“Wanneer regeringen in heel Europa sinds 1 juni EU-vluchten hebben opengesteld en reisbeperkingen binnen de EU hebben opgeheven, heeft het geen zin dat de Ierse regering landen als Duitsland, Denemarken en Griekenland blijft behandelen alsof ze vergelijkbare niveaus van Covid als de VS, Brazilië en India hebben. Ierse staatsburgers krijgen van hun regering te horen dat ze niet van en naar EU-landen mogen reizen (die bijna allemaal lagere Covid-aantallen hebben dan Ierland), maar burgers van Noord-Ierland kunnen vrij naar en van de EU reizen – via Dublin Airport – zonder enige quarantainebeperkingen”, aldus de maatschappij.

Netwerk

Ryanair vliegt in Ierland naar regionale luchthavens zoals Cork, Shannon, Knock en Kerry. Het is goed voor iets minder dan acht procent van het vliegverkeer van de maatschappij. Passagiers zijn voornamelijk vakantiegangers en Ierse arbeiders die in het Verenigd Koninkrijk werken.