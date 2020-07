Thai Airways annuleert alle vluchten tot eind augustus

Thai Airways annuleert alle vluchten in juli en augustus vanwege de coronasituatie. Vanaf september hoopt de maatschappij weer de lucht in te gaan.

Juli

Eind mei zei de maatschappij nog te hopen in juli weer te kunnen starten, maar de situatie is er niet veel beter op geworden. Thai Airways maakte toen ook bekend een reorganisatie te starten met faillissementsbescherming.

Aandelen

De Thaise overheid verkocht even later 3,2 procent van de aandelen in de maatschappij. Daarmee komt het aandeel van de overheid uit op 47,86 procent en is Thai Airways niet langer een staatsbedrijf. De Thaise premier noemde het een moeilijk, maar noodzakelijk besluit. Volgens hem waren er drie mogelijkheden: geld in de maatschappij blijven pompen, het bedrijf failliet laten gaan of een formeel herstructureringsproces starten. De regering achtte het laatste de beste keus.