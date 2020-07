Vakbonden sturen brief naar minister voor opheldering over KLM-deal

Vakbonden FNV, CNV en VNC willen dat minister Hoekstra van Financiën in een gesprek opheldering geeft over de afspraken die hij met KLM heeft gemaakt over het steunpakket voor de maatschappij. Zij hebben daarover een brief gestuurd aan de minister.

Loonoffer

“We willen van de minister horen waarom hij een gedetailleerd loonoffer vraagt aan de werknemers. Deze besluiten worden namelijk aan de cao-tafel genomen, mét inspraak van onze leden”, zegt Birte Nelen, bestuurder FNV Cabine. Volgens FNV stelt KLM dat het ministerie het initiatief nam om loonoffers in het pakket op te nemen, maar het ministerie zegt dat dat gebeurde op verzoek van KLM. “Dat het ministerie zich tot in detail bemoeit met arbeidsvoorwaarden druist in tegen de vrijheid van onderhandelen van bonden en werkgevers. Wij hebben aan de cao-tafel onze handen vrij en zijn niet gebonden aan de gestelde voorwaarden”, aldus Nelen.

Eenzijdig

Ook is het steunpakket volgens de vakbonden eenzijdig. “In de deal worden offers gevraagd van werknemers, terwijl daar voor hen niets tegenover staat. We horen graag van de minister waarom hij geen afspraken heeft gemaakt die richting geven aan de nieuwe KLM. Wij willen afspraken maken over meer vaste contracten in plaats van uitzendwerk en over de kwaliteit van het werk”, zegt Jan van den Brink, bestuurder FNV Grondpersoneel.

Moties

Verder willen de bonden weten wat de minister heeft gedaan met de twee moties van de Tweede Kamer over het steunpakket. Een van de moties gaat volgens FNV over het ontzien van medewerkers die anderhalf keer modaal verdienen en de andere over arbeidsomstandigheden. “KLM zegt dat de moties niet tot aanpassing van de voorwaarden hebben geleid. Dit wekt de suggestie dat de minister de moties naast zich neerlegt. Dat willen we helder hebben”, aldus Van den Brink.

Details

Ten slotte zegt FNV dat de minister de afgelopen maanden met KLM heeft gesproken over de deal en achtergrondinformatie erover heeft gedeeld met de maatschappij, maar de vakbonden kregen de details niet van het ministerie. Zij willen hier ook opheldering over en roepen Hoekstra op om de details alsnog te delen.