Virgin Atlantic stelt toekomst veilig

Virgin Atlantic heeft de toekomst veiliggesteld dankzij een herstructureringsplan voor de komende vijf jaar, met steun van aandeelhouders Virgin Group en Delta, nieuwe investeerders en bestaande crediteuren. Zo moet de balans weer worden opgebouwd om vanaf 2022 weer winstgevend te worden.

Herfinanciering

Het plan zal de komende 18 maanden een herfinancieringspakket opleveren ter waarde van 1,2 miljard pond, naast de reeds genomen kostenbesparende maatregelen die 280 miljoen pond moeten besparen en de 880 miljoen pond die wordt bespaard door vliegtuigleveringen uit te stellen in de komende vijf jaar.

Aandeelhouders

Aandeelhouders bieden 600 miljoen aan ondersteuning gedurende de looptijd van het plan, waarvan Virgin Group 200 miljoen betaalt en andere aandeelhouders 400 miljoen. Nieuw is partner Davidson Kempner Capital Management LP, een investeringsbedrijf dat 170 miljoen pond aan financiering verstrekt. Schuldeisers hebben de lasten voor Virgin Atlantic versoepeld, waardoor 450 miljoen pond op een later moment kan worden terugbetaald.

Goedkeuring

Om de goedkeuring van alle relevante schuldeisers te verkrijgen voordat het wordt geïmplementeerd, zal het herstructureringsplan een door de rechtbank goedgekeurd proces doorlopen van deel 26A van de Companies Act 2006. Nu de steun al is verkregen van de meeste belanghebbenden, verwacht de maatschappij dat het herstructureringsplan en de herkapitalisatie eind zomer 2020 van kracht worden.

Omvang

“Weinigen hadden de omvang van de Covid-19-crisis kunnen voorspellen waarvan we getuige waren en ongetwijfeld waren de afgelopen zes maanden de zwaarste waarmee we in onze 36-jarige geschiedenis te maken hebben gehad. We hebben pijnlijke maatregelen genomen, maar we hebben bereikt wat velen voor onmogelijk hielden”, zegt Shai Weiss, CEO van Virgin Atlantic. “De herkapitalisatie van Virgin Atlantic zal ervoor zorgen dat we consumenten en bedrijven in Groot-Brittannië en daarbuiten essentiële connectiviteit en concurrentie kunnen blijven bieden. We waarderen de steun van onze aandeelhouders, schuldeisers en nieuwe particuliere investeerders enorm en samen zullen we ervoor zorgen dat Virgin Atlantic een duurzaam winstgevende luchtvaartmaatschappij kan worden, met een gezonde balans.”